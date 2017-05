Bad Lauterberg Den Negativrekord stellte ein Autofahrer mit 82 Stundenkilometern in einer 50er-Zone auf. 69 Fahrer müssen mit einer Anzeige rechnen.

Polizei schnappt 134 Raser an einem Tag

134 Geschwindigkeitsverstöße verzeichneten die Polizisten des Polizeikommissariats Bad Lauterberg am Dienstag während einer Messaktion im Südharz, bei der auch der Schwerlastverkehr kontrolliert wurde. 69 Fahrer müssen mit einer Anzeige rechnen, drei müssen für einen Monat ihren Führerschein abgeben. Auf der Bundesstraße 27 auf Höhe der Staumauer der Odertalsperre verzeichneten die Beamten allein 15 Geschwindigkeitsverstöße. Der schnellste Raser war in der dortigen 50er-Zone mit 82 Stundenkilometer unterwegs.

Auf der B 27 wurden in der Vergangenheit schwere Unfälle aufgenommen, einige Motorradfahrer wurden schwer verletzt, Unfallursache war die überhöhte, nicht angepasste Geschwindigkeit im Kurvenbereich, erklärt der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes des PK Bad Lauterberg, Hauptkommissar Peter Osburg.

„Auch baulich sind einige Veränderungen geplant, wie zum Beispiel durch Leitschutzplankenprofile in Kurvenbereichen, um die Erkennbarkeit zu erhöhen und Unfälle zu reduzieren.“ Peter Osburg, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes des PK Bad Lauterberg

Weitere Kontrollen geplant

„Wir werden gerade in diesem Bereich unsere Überwachung fortsetzen. Auch baulich sind einige Veränderungen geplant, beispielsweise durch das Anbringen von Leitschutzplankenprofilen in Kurvenbereichen, um die Erkennbarkeit zu erhöhen und die Unfälle zu reduzieren“, so Osburg weiter.

Auch Messbeamte des Landkreises Göttingen wurden in die Geschwindigkeitskontrollen eingebunden. Durch die eingesetzten Beamten wurde das Gespräch mit den Verkehrsteilnehmern gesucht und über die Unfallfolgen hinsichtlich überhöhter und nicht angepasster Geschwindigkeit aufgeklärt. Laut Polizei zeigten sich die Verkehrsteilnehmer größtenteils einsichtig.

Zudem hielten die Polizisten einen Lkw-Fahrer an, der in einer 80er-Zone – kurz vor einer 60-km/h-Begrenzung – mit 101 Stundenkilometer unterwegs war. Gemeinsam mit dem Bundesamt für Güterverkehr wurden insgesamt zehn Lkw auf der Bundesstraße 27/243 kontrolliert, es folgten unter anderem vier Verfahren wegen Verstöße gegen die Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen von 60 km/h, wobei der schnellste Brummi-Fahrer 79 Kilometer pro Stunde fuhr.

Verwundert zeigten sich die Kontrollbeamten über einen Radlader, der mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h auf der Straße unterwegs war. mel