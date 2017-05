Dreiste Traktor-Diebe werden auf frischer Tat ertappt

Auf frischer Tat ertappt wurden in der Nacht zu Montag Diebe, die gerade dabei waren, zwei gestohlene Traktoren im Wert von je 50 000 Euro zu verladen. Gestohlen hatten sie die Trecker gegen 1.40 Uhr vom Agrarmarkt Deppe. Der Eigentümer, der neben dem Betrieb wohnt, wurde durch die Motorengeräusche geweckt und sah, wie die Traktoren von seinem Hof rollten.

Länderübergreifend wurde nach den Tätern gefahndet. Auch der Eigentümer suchte mit.

Kurze Zeit später wurde der Wachdienst der Firma Sakret auf die Täter aufmerksam, die gerade auf dem Firmengelände die Traktoren auf einen Tieflader mit litauischem Kennzeichen verluden. Sie flüchteten in einem dunklen VW Passat über die alte B 243 in Richtung Bad Sachsa. Streifen aus Bad Lauterberg, Herzberg und Osterode nahmen die Verfolgung auf. Unterstützt wurde die Fahndung durch einen Hubschrauber aus Thüringen und dauerte bis in die frühen Morgenstunden an. mel