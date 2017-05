Diebe bestehlen Agrar-Markt

Bad Lauterberg Von Donnerstagabend bis Freitagmorgen entwendeten Unbekannte elektronisches Zubehör von zwei landwirtschaftlichen Kraftfahrzeugen auf dem Gelände eines Agrar-Markts in Barbis. Es entstand dabei ein Gesamtschaden in Höhe von 13 000 Euro. Beobachtungen oder Hinweise nimmt an die Polizei Bad...