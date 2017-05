Mit 1,78 Promille Unfall gebaut

Von einem lauten Knall ist in der Nacht zu Sonntag ein Barbiser geweckt worden: Ein 21-Jähriger hatte sich ein Auto für eine Spritztour geliehen und war gegen 1 Uhr in ein geparktes Auto gekracht, teilte die Polizei mit. Anschließend machte sich der junge Mann aus dem Staub und flüchtete in Richtung Bad Lauterberg. Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Unfallflüchtigen um einen 21-jährigen Bad Lauterberger handelte, der sich den Wagen von einem Freund geliehen hatte.

Am Unfallort sei er aufgrund von Alkoholbeeinflussung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Passat geprallt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Sein Führerschein wurde einbehalten und eine Blutprobe entnommen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro. Der Lauterberger muss sich nun vor Gericht wegen Trunkenheitsfahrt und Verkehrsunfallflucht verantworten. Neben dem Schadensausgleich erwarten den Mann eine Geldstrafe und ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis.