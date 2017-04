Liederabend für Sopran, Saxophon und Klavier

Eine ungewöhnliche Besetzung haben die drei Musiker Carola Reichenbach (Sopran), Lea Tullenaar (Saxophon) und Nicolas Bajorat (Klavier) aus Berlin für ihren Liederabend gewählt, den sie am 28. Mai um 20 Uhr in der St.-Andreas-Kirche in Bad Lauterberg präsentieren werden. Doch nicht nur die...