Politische Gespräche mit Gästen

Die SPD Bad Lauterberg hat erneut einige Gäste zu Gesprächen beim Essen eingeladen. Unter anderem ging es um die Fragen, was die Bürger bewege, was sie wissen wollen und wie man ihnen die Entscheidungen von Rat und Kreistag erklären kann, die sie nicht nachvollziehen können. „Die SPD will insgesamt...