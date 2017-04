Bad Lauterberg Das DRK Bad Lauterberg appelliert an alle blutspendefähigen Menschen, sich an der nächsten Blutspendeaktion zu beteiligen. „Wir brauchen dringend Blut, da die Reserven knapp werden“, erklärt Rita Seibt vom DRK-Ortsverein Bad Lauterberg. Der Spendetermin ist am Dienstag nach Ostern, 18. April,...