Freiwillige sammeln Unrat

Einen Container voller Müll sammelten am Samstag die gut 100 freiwilligen Helfer bei der Aktion „Sauberes Bad Lauterberg“, die seit fast zehn Jahren vom Kneippverein in Bad Lauterberg am Umwelttag organisiert wird. Bei der Aktion werden hauptsächlich die Wanderwege um und in Bad Lauterberg vom...