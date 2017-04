Aufkleber erinnern an die Geschichte

Die Stadt Bad Lauterberg unterstützt das Gedenkprojekt „72 Jahre danach“ des Vereines Jugend für Dora tatkräftig. Gemeinsam mit Douglas, Praktikant im Jugendraum, hat Bürgermeister Dr. Thomas Gans am Montagvormittag vier Bodenaufkleber in der Bad Lauterberger Innenstadt angebracht. An der...