Herdplatte sorgt für Feuerwehreinsatz

Bad Lauterberg In einer Kleingartenanlage entstand ein Schwelbrand. Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer schon von den Kleingärtnern gelöscht worden.

Eine vergessene Herdplatte und ein zu heiß gewordenes Rohr in einer der Lauben auf dem Gelände des Kleingartenvereins Aue sorgte am Samstagvormittag für einen Feuerwehreinsatz in Bad Lauterberg.

Gegen 10.25 Uhr wurden die Rettungskräfte in die Kleingartenanlage alarmiert, hier qualmte und kokelte es aus einer Laube ganz in der Nähe des Vereinsheimes. Es entstand ein Schwelbrand im Dachbereich. Das Feuer war allerdings schon von Kleingärtnern gelöscht worden, bevor die Feuerwehr eintraf.

Die Wehrleute belüfteten die Laube, übernahmen Nachlöscharbeiten und suchten in der Wand nach weiteren Glutnestern. Verletzt wurde niemand, es entstand ein geringer Sachschaden. Vor Ort war die Feuerwehr Bad Lauterberg, zwei Beamte der Polizei sowie vorsorglich Rettungskräfte des ASB. kw