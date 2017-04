Polizei und Rettungsdienst retten Seniorin

Bad Lauterberg Eine 83-Jährige aus Berlin war in Bad Lauterberg in unwegsamem Gelände gestürzt.

Eine 83-jährige Berlinerin ist am Dienstagnachmittag während einer Wanderung in Bad Lauterberg im Bereich des ehemaligen Gleisbettes in Höhe des Kleingartenvereins Aue gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Nach Polizeiangaben konnte die Frau mit ihrem Mobiltelefon die Polizei verständigen, die sie kurz darauf fand.

Wie die Beamten weiter mitteilten, zog sie sich bei ihrem Sturz einige stark blutende Schürfwunden im Gesicht und am Unterarm zu. Allerdings sei sie in der Lage gewesen, der Polizei den Unfallort gut zu beschreiben. Die Polizisten kümmerten sich um die Erstversorgung und lotsten in der Folge den alarmierten Rettungsdienst zu dem schlecht zugänglichen Ort.

Nach einer ersten Behandlung vor Ort wurde die 83-Jährige mit einem geländegängigen Spezialfahrzeug zum Rettungswagen gefahren und dann ins Krankenhaus nach Herzberg gebracht. rf