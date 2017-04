Pfarrstelle wird neu besetzt

Am Sonntag, 9. April, wird Pastorin Brigitte Hirschmann in der St. Andreas-Kirche in Bad Lauterberg um 10 Uhr ihre Aufstellungspredigt halten. Im Anschluss daran gibt es Gelegenheit, Pastorin Hirschmann beim Kirchenkaffee im Gemeindehaus kennenzulernen. ...