Motorradfahrer kommt von Straße ab und fliegt 30 Meter über Wiese

Der Motorradfahrer und seine Kawasaki kamen auf einer Wiese an der L 520 zum Stehen. Foto: Kirsten Buchwald

Bad Lauterberg Der Mann wurde verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus nach Göttingen.

Motorradunfall auf der L 520 zwischen Bad Lauterberg und St. Andreasberg am Freitagmittag gegen 12.20 Uhr: Aus St. Andreasberg kommend fuhr ein Motorradfahrer mit seiner Kawasaki in Richtung Bad Lauterberg, als er aus bislang noch nicht geklärter Ursache in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Etwa 30 Meter flog der Fahrer mit seinem Motorrad über die angrenzende Wiese und kam dort dann zum Liegen.

Der Fahrer wurde verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus nach Göttingen. An der Kawasaki entstand ein Sachschaden von etwa 1 500 Euro. Im Einsatz waren zwei Beamte der Bad Lauterberger Polizei sowie zwei Sanitäter des ASB. Die Strecke zwischen Bad Lauterberg und St. Andreasberg war durchgängig befahrbar. kw