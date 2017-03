Malerinnung tagt

Barbis Am kommenden Donnerstag, 30. März, lädt die Maler- und Lackierer-Innung Osterode zur Frühjahrsversammlung mit vorheriger Betriebsbesichtigung ein. Besichtigt wird die Wistoba-Pinselfabrik Wilhelm Stollberg GmbH & Co. KG, Karl-Schmidt-Straße 4, in Barbis. Die Besichtigung beginnt um 13.30 Uhr,...