Mitglieder führen über die Hütte

Bad Lauterberg Am Dienstag, 28. März, bietet der Förderkreis Königshütte eine Führung durch das Industriedenkmal Königshütte an. Die Führung über das Hüttengelände und das Eisenhüttenmuseum wird geleitet von Thomas Böttcher. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Hüttenbrunnen. Statt eines Eintrittsgeldes bittet der...