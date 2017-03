König will Gospelchor gründen

Bad Lauterberg Am Montag, 20. März, ab 19 Uhr, lädt Eva Maria König alle am Gospelsingen interessierten Lauterberger ins Gemeindehaus der Paulusgemeinde ein. Hier will sie mit allen Anwesenden einen Gospelchor für Bad Lauterberg gründen. Einen Namen hat der zu gründende Chor noch nicht. Etwas Stimme sollten...