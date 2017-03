Schalmeienzug absolviert erstes Übungswochenende

Der Schalmeienzug Osterhagen hat sein erstes Übungswochenende hinter sich gebracht. Mit insgesamt 43 Spielleuten haben die Musiker an diesem Wochenende an einem neuen Trommelmarsch sowie an zwei neuen Liedern gearbeitet. Freitagabend absolvierten die Musiker Stimmen-Einzeltraining, am Samstagmorgen...