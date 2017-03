Hubertus-Klause wird nach 150 bewegten Jahren abgerissen

Das ehemalige Hotel St. Hubertus-Klause gehört, auch in seiner letzten Existenz, bald der Vergangenheit an: Das Hotel im Wiesenbek, das zu den ältesten in Bad Lauterberg zählt, wird seit vergangener Woche abgerissen. Die Archivgemeinschaft Bad Lauterberg in Person von Irmtraud Brille und Helmut...