BI will vom Rat abgelehnten Beschlussvorschlag zum Schimmelpilzgutachten nicht hinnehmen

Bad Lauterberg Die Bürgerinitiative Bad Lauterberg (BI) will sich mit dem abgelehnten Beschlussvorschlag vonseiten des Rates zu einer erneuten Untersuchung der Kellerräume der Grundschule am Hausberg auf Schimmelpilzsporen nicht zufriedengeben. Den Vorschlag hatte die BI zuvor selbst zur Beschlussfassung in der...