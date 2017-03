Living Gospel Choir gastiert in Pauluskirche

Bad Lauterberg Am 10. März tritt The Living Gospel Choir im Rahmen seiner diesjährigen Frühjahrstour um 19.30 Uhr in der Pauluskirche in Bad Lauterberg im Stollenweg auf. Das Jahr 2017 steht für The Living Gospel Choir ganz im Zeichen des 20-jährigen Chorbestehens: 1997 gegründet, blickt der Chor, heute unter der...