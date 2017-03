Segler blicken optimistisch in die Zukunft

Der Segelclub Bad Lauterberg (SCBL) will in diesem Jahr die Kooperation mit der Kooperativen Gesamtschule Bad Lauterberg weiter fortführen. Bereits im vergangenen Jahr habe der Verein im Rahmen einer Projektwoche sowie einer Segel-AG gute Erfahrungen gemacht, die Segel-AG soll in diesem Jahr...