Barbiser Wehr tagt Samstag

Barbis Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Barbis findet am Samstag, 4. März, um 20 Uhr in der Gaststätte Dreymanns Mühle in Barbis statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Wahlen, Ehrungen und Beförderungen. Auch fördernde Mitglieder sind willkommen.