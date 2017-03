B 27 gesperrt: Windböe bringt Lastzug ins Schlingern

Bad Lauterberg Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Während der Bergungsarbeiten musste die Fahrspur in Richtung Herzberg gesperrt werden.

Ein Lastzug ist am Donnerstagmorgen gegen 6.50 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Bad Lauterberg und Herzberg verunglückt: Der Fahrer sagte gegenüber der Polizei aus, dass sein Wagen in einer langen Rechtskurve vor der Auffahrt Scharzfeld von einer Windböe erfasst worden und ins Schlingern geraten war. Der 51-Jährige habe versucht gegenzulenken, dann aber die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Lastzug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.

Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Am Lastzug entstand ein Schaden in Höhe von circa 2 000 Euro. Während der Bergungsarbeiten musste die Fahrspur in Richtung Herzberg gesperrt und der Verkehr über Scharzfeld umgeleitet werden. mb