Mädchen und Frauen lernen, sich zu behaupten

Bad Lauterberg Inge Holzigel bietet für Mädchen ab acht Jahren und Frauen einen Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskurs am 11. März in der Gymnastikhalle in der Bahnhofstraße an. Der Kurs für die Mädchen findet von 10.30 bis 13.30 Uhr statt, die Gebühr beträgt fünf Euro. Der Kurs für Frauen findet von 14...