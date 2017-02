Mädchencafé lädt zu Aktionen ein

Die Verantwortlichen des Mädchencafé Kratzbürste, Inge Holzigel und Renate Wirth, starten in der kommenden Woche wieder mit ihren Aktionen für die jungen Mädchen. Am Mittwoch, 22. Februar, bauen sie gemeinsam mit den Kindern ab 16 Uhr kleine Nistkästen im Stadthaus in der Ahnstraße. Das DRK bietet...