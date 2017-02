Zählungen ergeben deutliche Entlastung vom Lkw-Verkehr

Das Thema Lastwagen-Durchgangsverkehr ärgert nach wie vor die Einwohner von Barbis – obwohl seit Mitte 2014 die Bundesstraße um das Dorf herumführt. Mit der B 243 sollte eigentlich auch der größte Teil der Brummis aus Barbis verschwinden. Doch nach Ansicht von Anwohnern ist das keineswegs der Fall. So hatte einer von ihnen sich in der ersten Sprechstunde des neu gewählten Landrats Bernhard Reuter im November in Osterode über die viele...