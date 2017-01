KGS-Schüler sprechen mit dem Bürgermeister

Bürgermeister Dr. Thomas Gans hat mit Oberstufenschülern der KGS über Politik diskutiert. Die Leiter des Politikkurses, Katrin Rimbach und Sebastian Klaus, hatten Gans eingeladen, der sowohl Erfahrungen in der Kommunal- wie in der Landespolitik hat. Konkret ging es zunächst um Arbeitsmarktpolitik und Arbeitslosengeld. Schnell wurde deutlich, wie eng das Gespräch über Arbeitslose und Hartz IV mit der Wirtschafts- und Sozialpolitik zusammenhängt.

„Die Gesetze über Arbeitslosengeld und Hartz IV wurden in Berlin gemacht, wir müssen sie umsetzen“, sagte Gans. „Hier wird die Höhe berechnet und das Geld ausgezahlt.“ Damit wurde deutlich, wie nah bundespolitische Entscheidungen sind.

In der Diskussion ging es auch um die positiven Ansätze der Arbeitslosenversicherung und die Gefahr des Missbrauchs. Ziel der Arbeitsmarktpolitik sei es, Menschen in Arbeit zu vermitteln, so Gans. Nur wer keine Arbeit finde, habe ein Recht auf staatliche Unterstützung. Wegen der veränderten Bedingungen seien die Gesetze immer wieder angepasst worden. So habe es in den 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre kaum Arbeitslose gegeben. Im Gegenteil habe man im Ausland Arbeitnehmer angeworben, weil die Arbeit nicht zu schaffen war. Das drehte sich Ende der 1970er-Jahre.

Die zweite Aufgabe sei es aber, Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Der Staat, so Gans, habe da nicht viele eigene Möglichkeiten. Zwar könne man in den Verwaltungen Menschen beschäftigen, doch seien das nur wenige. Die meisten Arbeitsplätze stellten Industrie, Handel und Gewerbe sowie das Handwerk. Dabei müsse man aber bedenken, dass die Unternehmer nur Menschen einstellten, wenn sie profitable Arbeit für sie hätten. „Unternehmer wollen Geld verdienen. Sonst stellen sie niemanden ein“, so Gans.

Wie kann man trotzdem als Politiker für Arbeitsplätze sorgen? Schnell kam die Diskussion auf die Rahmenbedingungen für Unternehmen wie Gewerbegebiete mit einer guten Infrastruktur, aber auch auf die Lebensbedingungen für die Arbeitnehmer. Die „weichen Standortfaktoren“ würden immer wichtiger. So habe Bad Lauterberg einen riesigen Schritt getan, als die Oberstufe an der KGS eingeführt wurde, so dass man inzwischen hier Abitur machen kann. Auch ein schnelles Internet sei heute unverzichtbar.

Ansonsten habe Bad Lauterberg viel zu bieten als kleine Stadt, sagte Gans, etwa die Hauptstraße als Einkaufsmeile, die Natur und eine gute ärztliche Versorgung. Trotzdem sei der Einwohnerschwund noch nicht gestoppt. „Wir wollen die jüngeren Leute hier behalten“, sagte Gans. Man müsse mehr Anreize schaffen, dass junge Leute nach Studium oder Ausbildung nach Bad Lauterberg zurückkommen. Allerdings fehlten dafür Arbeitsplätze für Akademiker und Fachkräfte. „Da müssen wir noch mehr tun, stehen aber dabei im Wettbewerb mit unseren Nachbarkommunen“, gab er weiter zu bedenken. khb