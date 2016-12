Claus Wedemeyer ist seit 25 Jahren bei Exide Technologies

Auf seine 25-jährige Betriebszugehörigkeit zu Exide Technologies kann am 1. Januar Claus Wedemeyer blicken. Wedemeyer trat am 1. Dezember 1991 als Softwareentwickler in die Abteilung technische Datenverarbeitung in das Unternehmen ein. Diese Abteilung hat er ab 2002...