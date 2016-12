St. Petri lädt zum Neujahrs- Empfang ein

Barbis Die St. Petri-Kirchengemeinde lädt am Sonntag, 8. Januar, um 14 Uhr zum Neujahrsempfang in die Kirche ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Gäste sind willkommen. Die St. Petri-Rentnerrunde trifft sich bereits am kommenden Dienstag, 3. Januar, um 9.30 Uhr in der Winterkirche.