„Dinner for One“ auf Deutsch

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe der Piano-Stube Arena war jüngst das Hof-Theater aus Scharzfeld mit dem traditionellen Neujahrsklassiker „Dinner for One“ zu Gast in den neuen Räumlichkeiten in der Wissmannstraße. Die beiden Hauptdarsteller und zugleich Inhaber des Hotels und Restaurants Harzer...