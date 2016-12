Facebook-Gruppe sammelt 750 Euro für den LSKW

In diesem Jahr hat die Facebook-Gruppe „Lauterberger helfen sich“ unter der Organisation von Manuela Koch zugunsten des LSKW, dem Lauterberger Schwimmklub Wiesenbek, einige Spendenaktionen ausgerichtet. In knapp 100 Auktionen konnten Interessierte verschiedene Waren erstehen und ersteigern.

Die Versteigerungsaktion brachte in diesem Jahr eine so hohe Summe, wie die Gruppe um Manuela Koch bisher so noch nicht erreicht hatte – durch Teilnehmer in der Gruppe sowie aus und um Lauterberg. „Die Resonanz war einfach toll und jeder hat die ersteigerten Waren auch wirklich abgeholt und teilweise wurde sogar aufgerundet“, erklärt Manuela Koch.

Anschaffung von Materialien

„Die Mitglieder haben dermaßen schnell auf die Angebote reagiert, dass ich dieses Jahr wirklich Tage hatte, an denen ich kaum mit neuen Aktionen hinterher kam“, erinnert sich die Organisatorin. Insgesamt sind so 750 Euro zusammen gekommen, die Koch jüngst Heiner Kruse, Vorsitzender des LSKW, übergeben konnte.

„Zum einen dienen sie der Anschaffung neuer Materialien, damit auch kleine Mitglieder ihre Abzeichen im Tauchen machen können, zum anderen dürfte aufgrund der Höhe der Spenden noch so viel Geld übrig sein, dass sich der LSKW noch einiges mehr anschaffen kann“, erklärte Manuela Koch. Foto: Facebook-Gruppe