Bad Lauterberg Das Heimatmuseum hat geänderte Öffnungszeiten gemeldet. So bleibt es vom 23. bis 26. Dezember geschlossen, am 27. Dezember öffnet es von 15 bis 17 Uhr und am 28. Dezember von 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr, ebenso am 29. Dezember. Am 30. Dezember ist das Heimatmuseum von 15 bis 17 Uhr und am...