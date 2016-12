Erich Stroh aus der Klasse 6R2 gewinnt den Vorlesewettbewerb

Auch in diesem Jahr wurde in der Vorweihnachtszeit der Vorlesewettbewerb an der Kooperativen Gesamtschule Bad Lauterberg veranstaltet. Im Vorfeld hatten die Schüler des sechsten Jahrgangs in ihren Klassen ihre Lesefreude beim Vorlesen bewiesen. Die Klassensieger traten dann im Schulentscheid...