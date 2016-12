Die Einsatzkräfte am Gasleck im Marderweg. Ein Bagger hebt ein Loch aus, um an das Leck zu gelangen.

Messung der Werte in der Kanalisation nahe des Gaslecks.

Besprechung im Iltisweg am Bühberg.

Die Feuerwehren Barbis, Bartolfelde, Osterhagen und Bad Lauterberg sperrten den Bühberg in Barbis wegen eines Gaslecks im Marderweg.

Feuerwehr sperrt Bühberg wegen Gaslecks in Marderweg

Extremen Gasgeruch, der deutlich aus der Kanalisation aufgestiegen war, bemerkte am Samstagvormittag ein Anwohner des Barbiser Bühbergs. Grund dafür war eine defekte Gasleitung im Marderweg. Die Feuerwehrleitstelle alarmierte die Feuerwehren aus Barbis, Bartolfelde, Osterhagen und Bad Lauterberg, die mit 68 Einsatzkräften ausrückten. Ebenfalls rückte die Schnell-Einsatz-Gruppe des ASB mit 48 Kräften an. Vor Ort suchten Wehren und Mitarbeiter der Harz Energie nach der defekten Gasleitung, orteten das Leck und hoben die Straße rund um die Austrittsstelle mittels eines Baggers aus. Zeitgleich trafen die Wehrleute alle nötigen Vorkehrungen, für eine mögliche Evakuierung der Anwohner. „Die Vorkehrungen laufen, wir gehen aber nicht davon aus, dass es tatsächlich noch zu einer Evakuierung kommt“, erklärte der Barbiser Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Holger Faulborn auf Nachfrage unserer Zeitung noch während des Einsatzes. Aus Sicherheitsgründen sperrte die Wehr die Zufahrt zum Bühberg über die Hauptzufahrtswege ab und informierte die Anwohner. Diese wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben und ihre Fahrzeuge stehenzulassen.

Zusammen mit der Harz Energie setzten die Wehrleute Messgeräte ein, um die Gaskonzentration in der Kanalisation zu kontrollieren. Laut Faulborn habe während des gesamten Einsatzes Explosionsgefahr bestanden. Um die Gaskonzentration bis zur Schließung der Leckage zu mindern, belüfteten die Einsatzkräfte der Feuerwehren die Kanalisation. Die Harz Energie plant derzeit, das bereits gefundene Leck mittels einer Absperrblase abzudichten und die defekte Leitung auszutauschen. Der Marderweg war von der Alarmierung gegen 10 Uhr bis in den Nachmittag hinein gesperrt.

Hose, Melina