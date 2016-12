3 000 Euro Schaden verursacht

Bad Lauterberg Einen Schaden in Höhe von 3 000 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer, als er am Mittag des 29. November in Bad Lauterberg gegen die hintere linke Ecke eines ordnungsgemäß auf dem Kirchplatz geparkten blauen Pkw Mercedes A 150 stieß.

Obwohl erheblicher Schaden an der Heckschürze und der Beleuchtung des geparkten Fahrzeuges entstand und der Unfall somit hätte bemerkt werden müssen, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Bad Lauterberg weist zudem darauf hin, dass es auf dem Kirchplatz eine Webcam gibt, die den Unfall und somit auch den Unfallverursacher möglicherweise aufgenommen hat, bittet aber dennoch um Zeugenhinweise.