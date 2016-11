Großbrand in Bad Lauterberg

Die Bewohner von Bad Lauterberg erlebten eine unruhige Nacht. Gegen 1 Uhr wurde am heutigen Mittwoch der Feuerwehr ein Brand in der Schanzenstraße 18 gemeldet. Dort waren drei Wohnhäuser in Brand geraten. Ausgebrochen war das Feuer im Dachstuhl eines Reihenhauses. ...