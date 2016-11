Basarerlös kommt Verein zugute

Am Sonntag lud der Förderverein Kirche im Dorf Bartolfelde/Osterhagen zum Adventsbasar in und an die St. Bartholdi-Kirche ein. Viele Besucher stöberten bei einer Tasse Kaffee zwischen den verschiedenen Angeboten und erwarben das ein oder andere Schnäppchen. Der Erlös des Basars geht zugunsten des...