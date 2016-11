Geringeres Gehalt für Frauen ärgert Gewerkschaft

In der jüngsten Sitzung des DGB-Ortsverbandes Bad Lauterberg nahmen die Gewerkschaftler die Lohngerechtigkeit bei Frauen in den Fokus. Unter dem Motto „Entgeltgleichheit – Faires Entgelt für Frauen“ trug der DGB-Kreis- und Ortsverbandsvorsitzende, Klaus Richard Behling, das Problem an die Sitzungsteilnehmer heran. „Durchschnittlich bekommen Frauen in Deutschland ungefähr 21 Prozent weniger Lohn als ihre männlichen Kollegen“, stellte...