Stadtbrandmeister bemängelt fehlenden Bereitschaftsdienst

Gut besucht war die Herbstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Barbis. Stadtbrandmeister Martin Dannhauer dankte in seinem Grußwort für den Einsatz der aktiven Kameraden – insbesondere für ihren Einsatz für die Allgemeinheit – und informierte über Belange der Wehr in seinem Jahresbericht. In den...