Schnäppchenjagd auf dem Boulevard

Bad Lauterberg Zum letzten Mal können Schnäppchenjäger an diesem Wochenende in Bad Lauterberg auf die Jagd gehen. Morgen findet von 13 bis 18 Uhr der letzte verkaufsoffene Sonntag im Jahr 2016 in der Kneippstadt statt, zu dem der ausrichtende Bad Lauterberger Verein für Handel und Gewerbe neben Einheimischen auch...