AWO-Kita veranstaltet großen Flohmarkt

Im Rahmen des ersten Bad Lauterberger Hausflohmarkts on Tour fand in der AWO-Kindertagesstätte im Kupferroser Weg ein großer Flohmarkt statt. Von 10 bis 16 Uhr wurde in den Räumlichkeiten der Kita von Kinderkleidung, Spielzeug und CDs über Computer- und Brettspiele, Fahrräder und Trettrecker bis...