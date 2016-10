Unbekannter versucht, Forellen zu stehlen

In den Morgenstunden des vergangenen Donnerstag, 27. Oktober, hat ein Unbekannter versucht, aus einem Fischteich in der Lutter 15 in Bad Lauterberg Forellen zu stehlen. Der Täter hatte die Fische mit zwei zuvor als Kopfruten umgebauten Angeln gefangen und in einem mitgebrachten Einkaufstrolley verstaut. „Der Täter wurde dann vermutlich gestört und hat den Tatort unter Zurücklassen der Fische und seiner Angelausrüstung verlassen“, heißt es vonseiten der Polizei Bad Lauterberg. Da der Unbekannte die Fische nicht ausgenommen hat, waren diese auch nicht mehr zu verwerten. Dem Eigentümer ist dadurch ein Schaden von etwa 160 Euro entstanden.

Die Polizei bittet in diesem Fall um Mithilfe und fragt die Bevölkerung, ob die Angeln oder der Trolley bekannt sind und Hinweise zum Eigentümer der Utensilien gemacht werden können.