Kurzentschlossene können sich noch für Trödeltour anmelden

Am kommenden Sonntag, 30. Oktober, findet von 10 bis 16 Uhr die erste Bad Lauterberger Trödeltour „Bad Lauterberger Hausflohmarkt on Tour“ statt. In der Stadt verteilt nehmen verschiedene Privatleute teil, die vor auf ihrem Hof, in ihrem Garten oder in ihrer Garage einen Flohmarktstand herrichten. ...