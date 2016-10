In der Schanzenstraße sind 30 km/h erlaubt

An der Einfahrt in die Schanzenstraße befindet sich seit kurzem ein neues Verkehrsschild, das auf die geänderte Geschwindigkeitsbegrenzung hinweist. Zum Ende der Herbstferien ist die Geschwindigkeit in der Schanzenstraße, die zur Grundschule am Hausberg führt, auf 30 km/h begrenzt worden. ...