Öffentlicher Teil schließt sich später an

Bad Lauterberg. Die Sitzung des Bau-, Umwelt- und Forstausschusses sowie des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am Dienstag, 18. Oktober, findet erst im Anschluss an den nichtöffentlichen Teil der Sitzung um 18.30 Uhr im Café Amadeus statt. Neben Mitteilungen der Verwaltung steht auch die Beratung des ersten Nachtragshaushalts 2016 und der Erlass der ersten Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 auf der Tagesordnung.

Auch die Sitzung des Rates der Stadt Bad Lauterberg wird für die Öffentlichkeit erst nach dem nichtöffentlichen Teil um 19.30 Uhr im Café Amadeus eröffnet.

An die jeweiligen Sitzungen schließen sich Einwohnerfragestunden an. Die Bürger haben hier Zeit, Fragen an die Ratsleute sowie die Vertreter der Verwaltung zu stellen.