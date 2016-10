Geringer Wasserstand kann zu Problem bei Brand werden

Der Dorfteich in Bartolfelde war unter anderem Thema der jüngsten Sitzung des Rates der Stadt Bad Lauterberg. Grund dafür war ein Antrag des parteilosen Ratsherren Volker Hahn, der die umgehende Instandsetzung des Zu- und Ablaufes der Teichanlage in Bartolfelde forderte. In seinem Antrag heißt es: „Der Dorfteich in Bartolfelde weist Mängel auf, zudem liegt Unrat im Schlamm und im Gewässer.“ ...