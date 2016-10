BI will Bürgermeister Dr. Gans abwählen lassen

Im Nachgang zur jüngsten Sitzung des Rates der Stadt Bad Lauterberg, in der Bürgermeister Dr. Thomas Gans die Kostensteigerung des Bauprojektes an der Grundschule am Hausberg in Höhe von bis zu 1,5 Millionen Euro bekanntgab (wir berichteten), informiert die Bürgerinitiative Bad Lauterberg in einem Schreiben darüber, Gans abwählen lassen zu wollen. In dem Schreiben heißt es unter...