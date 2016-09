St.-Petri-Kirchengemeinde feiert Erntedankfest

Pastor Alexander Lücke begrüßte während des Familiengottesdienstes im Rahmen des Erntedankfestes der St.-Petri-Kirchengemeinde besonders die Kinder des Kindergarten Barbis, die im Mittelpunkt des Gottesdienstes standen und diesen auch mitgestalteten. Vor dem Altar waren neben der Erntekrone herbstliche Früchte und Blumen aufgebaut. Passend zum Erntedankfest gestaltete sich auch die Auswahl der Kirchenlieder – mit Bezug auf das Fest unter der Mitwirkung des Kirchenchores.

Pastor Alexander Lücke, der den erkrankten Pastor Roman Vielhauer vertrat, beendete den Familiengottesdienst mit den biblischen Worten „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ und lud in diesem Zusammenhang zum gemeinsamen Beisammensein auf den alten Schulhof ein.

Geschichte einer Mausfreundschaft begeisterte

Unter der Leitung der Erzieherinnen des Kindergartens Barbis erzählten die Kinder den Gästen die Geschichte einer Mausfreundschaft, die bei den vielen Gästen des Erntedankfestes gut ankam.

Mit spielerischem Heranführen an Musikinstrumente versammelte anschließend Bert-Heiner Hunke von der Kreismusikschule Kinder um sich. Einfühlsam und mit viel Spaß erklärte er die Funktion von Trommeln und Tröten, an denen sich die interessierten Kinder auch einmal probieren konnten.

Für die weitere musikalische Umrahmung des Festes sorgten die Barbiser Straßenmusikanten unter der Leitung von Dieter Braun mit Polkas und Märschen, bevor auch weitere örtliche Musikformationen am Nachmittag aufspielten. Die Damen des DRK Barbis boten Kuchen an, während die Landfrauen die Gäste mit belegten Broten versorgten. Ebenso sorgten der Schützenverein und der Harzklub für das weitere leibliche Wohl der Besucher.

Etwas Besonderes hatten sich die Mitglieder der Kirchengemeinde einfallen lassen: An einer Bretterwand konnte jeder Besucher eine These anschlagen. Kirchenvorsteher Walter Seifert erklärte in diesem Rahmen, dass 2017 das 500-jährige Bestehen anstehe, in dem Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen an die Kirche anschlug. Der Barbiser Wilfried Bode nutzte dieses Angebot als Erster und hinterließ eine Botschaft. Bode erklärte im Anschluss, dass die Idee zu einem solchen Fest einst vom ehemaligen Pastor Christian Langer kam.

Mit 94 Jahren war Elvira Lindemann aus Barbis eine der ältesten Besucherinnen des Erntedankfestes. Sie zeigte sich überrascht über die zahlreichen Besucher. Als Bereicherung der örtlichen Gemeinschaft empfand Heidrun Zimmermann das Erntedankfest mit gemütlichem Beisammensein. Sie lobte die örtlichen Vereine für ihr Engagement an diesem Tag.rs