Geocacher und Forstamt gemeinsam gegen Umweltsünden

Am Samstag ging es dem Müll am und um den Wiesenbeker Teich an den Kragen, als sich eine Gruppe von Geocachern zu einer Sammelaktion traf. Die beiden Initiatoren aus Bad Lauterberg, Enrico Schneider und Lebensgefährtin Christin Müller, sind leidenschaftliche Geocacher und verfolgten mit der...