Am Sonntag gegen 22.40 Uhr befuhr eine 33 Jahre alte Frau aus Bad Grund mit ihrem Auto die Landesstraße 516 aus Lautenthal kommend in Richtung Seesen. Kurz hinter dem Sternplatz liefen mehrere Wildschweine über die Fahrbahn. Ein Tier wurde von dem Fahrzeug erfasst, konnte aber weiterlaufen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

